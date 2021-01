Destinen un milió en prevenció d'incendis a urbanitzacions

El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha obert una línia de subvencions per millorar la seguretat d'urbanitzacions i nuclis de població davant els incendis forestals. Els ajuts, dotats amb un milió d'euros, són per afrontar ara la campanya d'estiu del 2021. Fins al proper 21 de gener els ajuntaments podran sol·licitar ajuts per realitzar treballs de tractament de vegetació en les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions i els nuclis de població dels seus municipis. L'execució s'haurà de fer abans del 31 de juliol.