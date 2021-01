Un testimoni contradiu la coartada del principal sospitós del cas Jubany

La família d'Helena Jubany demana que la policia judicial investigui la mort de la jove mataronina l'any 2001 a Sabadell. Ho va fer després que ahir declaressin als jutjats de la capital vallesana els tres primers testimonis després de la reobertura del cas, la declaració d'un dels quals exclou la coartada del principal sospitós de l'homicidi, Santi Laiglesia.

Un cop escoltades les versions, l'advocat de la família, Benet Salellas, va anunciar que dilluns presentaran l'escrit amb la petició que la policia judicial investigui el cas i que aquesta sigui la Unitat Central d'Homicidis dels Mossos, donada la seva especialització en tancar casos no resolts. La voluntat és agilitzar els processos per evitar que el cas prescrigui i no es puguin investigar altres persones.

Després de la declaració, Salellas va assegurar que «tres testificals confirmen la tesi i el motiu de la reobertura que vam exposar en l'escrit i que va donar lloc a la reobertura de l'expedient», va apuntar Salellas. Es tracta d'un veí de l'immoble on va tenir lloc l'assassinat de Jubany, un altre testimoni que exclou la coartada que Santi Laiglesia, principal sospitós i que assegurava no ser al seu domicili en el moment dels fets, i la manresana Imma Careta, germana de Montse Careta, qui, aquesta última, també era sospitosa però única acusada pel crim i que es va suïcidar a la presó. Les dades aportades ahir «enriqueixen» la investigació i apunten «la necessitat d'aprofundir-hi», segons Salellas. L'advocat va considerar «un pas de gegant» la col·laboració aportada l'estiu del 2020 per part de moltes persones que van permetre reunir nous elements de prova i justificar, així, la reobertura del cas. «Nosaltres partim de la tesi que l'únic investigat no explica la veritat dels fets», va apuntar.

És per això que va considerar una «nebulosa» el relat sobre on era Laiglesia el dia de l'assassinat, però també el dia abans i el posterior, així com amb qui es trobava. «Amb el testimoni de veïns i altres persones de Sabadell aportem llum i es reforça una conclusió que per a nosaltres és essencial», va detallar l'advocat.

Jubany va morir la matinada del 2 de desembre del 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos nu i ple de cremades va ser llençat des d'un terrat. La mort de la jove, a més, està envoltada de molts misteris. Poc abans del crim, per exemple, Jubany va rebre dos anònims acompanyats de begudes adulterades amb somnífers.