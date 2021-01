Arxiven la denúncia a Berni Sorinas per uns tuits contra un cantant «sionista»

L'Audiència Provincial de València ha arxivat definitivament una denúncia contra el manresà Berni Sorinas i set activistes més per una campada de boicot promoguda pel moviment BDS contra el cantant Matisyahu, a qui l'entitat qualifica de «sionista», al festival de música Rototom Sunsplash celebrat al municipi valencià de Benicàssim l'any 2015.

Ahir, Sorinas assegurava a través de les xarxes socials, en relació a l'arxivament de la causa, que «toca somriure. Ha estat un procés llarg i angoixant». El manresà afegia que «hem guanyat» tot agraïnt també el suport que ell i la resta de denunciats -alguns dels quals membres de BDS- han rebut al llarg dels cinc anys que s'ha allargat tot el procés judicial.

D'altra banda, en un comunicat, BDS afirmava que en la resolució amb la qual l'AudiènciaProvincial de València dicta l'arxivament de la causa, el tribunal nega que BDS cometés cap delicte en els fets pels quals van ser denunciats.

De fet, en el mateix comunicat destaquen que quan els advocats dels acusats van demanar l'arxiu del cas, el mateix ministeri fiscal es va afegir a la seva petició després que el juny del 2020 el Tribunal Europeu dels Drets Humans avalés el boicot com una forma de llibertat d'expressió.

La causa ara arxivada es va obrir arran d'una denúncia presentada pel president de l'Associació Comitè Legal para la Lucha contra la Discriminación, Abel Isaac de Bedoya Piquer, que considerava que Sorinas i els altres denunciats haurien comès delictes d'incitació a l'odi o amenaces durant la campanya de boicot al cantant.

Els acusats s'enfrontaven a penes d'entre quatre i sis anys de presó. En el cas del manresà, la pena que s'enfrontava era de quatre anys de presó per haver fet cinc piulades a Twitter on criticava l'organització del festival Rototom Sunsplash per la contractació de Matisyahu, qui segons va explicar ahir BDS en un comunciat, «compta amb un llarg historial de defensa de crims de guerra i de greus violacions dels Drets Humans, de col·laboració amb les institucions israelianes i de finançament del mateix exèrcit israelià que havia massacrat Gaza l'estiu anterior».

De fet, el cantant va actuar en el festiva l'any 2015, mentre que en l'edició anterior, la del 2014, BDS País Valencià havia estat convidada al fòrum social del mateix festival per parlar sobre Palestina i el mateix BDS com a eina de «pau i cohesió social».