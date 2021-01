Jutgen el vigilant d'una discoteca per expulsar i agredir un client del local

Un controlador d'accessos de la discoteca La Gozadera de Manresa s'enfronta a una condemna a dos anys i cinc mesos de presó per expulsar i posteriorment agredir un client que hi havia al local.

Segons consta en l'escrit d'acusació provisional de la fiscalia, els fets van passar cap a les cinc de la matinada de l'1 de novembre del 2017. Aquells dia, l'acusat presumptament va agafar la víctima pel coll, el va treure del local on es trobava com a client, i un cop fora el carrer el va llençar a terra i li va aixafar una cama.

Arran de l'agressió, diu el ministeri públic, la víctima va patir diverses fractures a la cama dreta, i també va haver de ser operat per la col·locació d'una fèrula. Per recuperar-se de les lesions i les ferides que li va provocar l'agressió, la víctima va necessitar 530 dies i com a seqüeles li ha quedat limitada la mobilitat del turmell dret i cicatrius a la zona de la tíbia també de la cama dreta.

Per al fiscal, aquests fets suposen un delicte de lesions pel qual demana una condemna a dos anys i cinc mesos de presó per a l'acusat.

També reclama que indemnitzi la víctima amb un total de 32.230 per les lesions que li va provocar i 6.859,7 euros més per les seqüeles que li han quedat arran de l'agressió. A més amés, el ministeri públic també reclama que l'acusat indemnitzi la víctima amb 400,31 euros pels perjudicis econòmics que li va provocar l'agressió. Aquestes quantitats sumen un total de 39.490,01 euros de les quals segons el ministeri públic en responen de forma subsidiària la discoteca la Gozadera i la seva companyia asseguradora, Segurcaixa.

La vista oral del judici per aquest cas està previst que se celebri demà al matí al jutjat penal número 1 de la capital del Bages.