Trenquen vidres de tres cotxes a Manresa el cap de setmana

Almenys un total de tres vehicles han aparegut amb els vidres trencats a Manresa durant aquest cap de setmana en dues zones diferents de la ciutat.

Consultats per Regió7, ahir els Mossos d'Esquadra van informar que tenien constància que el dia 15 de gener, dissabte, es van trencar els vidres d'un vehicle que estava aparcat al carrer Jaume d'Arters, a la zona de les Bases de Manresa de la capital bagenca.

Els altres dos vehicles que han estat víctimes del trencament de vidres estaven estacionats, en aquest cas, al carrer de Ramon Llull, al barri de Valldaura de Manresa.

En el cas dels vehicles estacionats en aquest segon vial, fonts policials van detallar que van ser alertats del trencament dels vidres d'un vehicles el mateix dia 15, dissabte, que el diumenge, di a 16 van ser alertats que hi havia un segon vehicle afectat també pel trencament de les llunes. Tot i això, fonts policials no descarten que els fets també passessin el mateix dissabte i el propietari d'aquest segon vehicle no se n'adonés fins l'endemà dels fets.

D'altra banda, ahir, fonts policials no van poder determinar si els autors dels fets s'havien emportat res de l'interior dels vehicles afectats, ja que no s'havien formalitzat les denúncies per aquests fets.