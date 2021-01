Jutgen l'exrector de Sant Vicenç per casar una dona amb un difunt

L'exrector de Sant Vicenç de Castellet i també excapellà David Vargas s'enfronta a una petició de condemna de vuit anys de presó per presumptament haver casat una dona amb un mort per tal que aquesta pogués obtenir la seva herència. Segons la fiscalia, el valor total dels béns que l'home tenia i s'havien d'heretar era de 497.868,78 euros. En aquest cas, també estan acusades la núvia, que va morir l'any 2018, i la seva filla que va fer de testimoni en el casament.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, els fets es remunten a l'any 2008 quan, la núvia, L. V. B., mantenia una relació sentimental amb un home que va morir sense descendència l'11 de novembre del 2008 i sense que tampoc hagués fet cap testament. Dos nebots eren els seus parents més pròxims.

D'aquesta forma, sense testament ni estar casats, l'acusada, que no tenia cap dret successori i en connivència amb Vargas, que ja era rector de Sant Vicenç de Castellet, van falsificar, en dues ocasions, la signatura del mort en l'expedient matrimonial, pel qual aquest atorgava el seu consentiment a l'enllaç. A més a més, la tercera acusada, filla de la contraient, M. D. V. B., va fer de testimoni en el casament i va signar també l'expedient matrimonial. D'aquesta forma, els tres acusats van fingir que l'1 de juliol del 2008, uns cinc mesos abans de la mort de l'home, s'havia celebrat una cerimònia d'enllaç matrimonial a la mateixa parròquia de Sant Vicenç, municipi on la parella tenia fixada la seva residència. Aquest enllaç va ser inscrit al registre civil.

L'abril del 2009, la dona va ser declarada hereva el finat que tenia com a propietat la meitat indivisa d'un immoble, 55.608,15 euros en comptes corrents i un nínxol al cementiri municipal, sumant tot plegat un valor de 497.868,78 euros.

Per aquests fets, el ministeri fiscal acusa l'exrector de Sant Vicenç de Castellet i les altres dues processades d'un delicte de falsedat en document oficial i d'un altre d'estafa agreujada en règim de concurs medial. Per a cadascun d'ells demana una condemna a una pena de vuit anys de presó. També reclama per a cadascun dels tres el pagament d'una multa de 14.600 euros a raó de 20 euros diaris durant dos anys.

A més, en el cas del polèmic exsacerdot, el ministeri públic demana que en la sentència també sigui inhabilitat per exercir com a treballador o càrrec públic i també per a exercir qualsevol càrrec en el sí de l'església catòlica en el qual sigui susceptible de generar actes o documents que puguin produir efectes en l'estat civil de les persones o en l'ordre civil durant un període sis anys. Cal recordar, però, que Vargas ja va ser expulsat del sacerdoci per part del Vaticà l'any 2013. El fiscal també demana que els tres acusats assumeixen les costes del procés judicial.

El fiscal també reclama que s'anul·li l'expedient matrimonial presumptament falsificat, així com també l'adjudicació de l'herència i les escriptures públiques de les propietats es van fer arran d'aquesta. A més a més, el Bisbat de Vic haurà de respondre com a responsable civil subsidiari.

El judici per aquest cas, que no està vinculat amb els que ara fa gairebé un any van comportar la detenció de Vargas -veure suport en aquesta pàgina- es jutjarà dijous de la setmana que ve a la secció desena de l'Audiència de Barcelona.