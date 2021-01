Dilluns es farà el judici per abusos contra un berguedà ajornat per la covid

L'Audiència de Barcelona ha assenyalat per dilluns que ve el judici contra un veí de Gironella, Jordi N., i que s'enfronta a 18 anys de presó. Tal i com va publicar Regió7 l'11 de març de l'any passat, el judici s'havia de celebrar el dia 16 d'aquell mes però va quedar ajornat arran de la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia. El processat està acusat d'un delicte d'assetjament laboral a una administrativa que havia contractat per BergaBus, empresa de la qual n'era un dels responsables, d'un altre delicte d'agressió sexual a un menor de 13 anys, dos delictes d'abusos sexuals i finalment també està acusat d'un delicte continuat d'exhibicionisme. Els fets, segons el ministeri públic, van passar entre els anys 2012 i 2013 i va ser detingut el 2014.