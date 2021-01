Igualada posa 151 denúncies per beure alcohol al carrer en un any

La Policia Local d'Igualada va posar un total de 151 denúncies per consum d'alcohol al carrer durant el 2020, la majoria de les quals es van imposar durant els mesos de setembre i d'octubre. A nivell global i més enllà d'aquestes denúncies, durant l'any passat la policia igualadina va fer 12.823 actuacions que inclouen que van comportar 99 detencions, segons va explicar ahir la tinent d'alcalde Carlota Carner en la presentació del balanç de les actuacions policials durant el 2020.

Les 151 actes aixecades per consum d'alcohol al carrer suposen el 54% de les 278 denúncies que durant l'any passat es van posar per incompliment d'alguna de les ordenances municipals. La xifra suposa una mitjana de gairebé tres sancions a la setmana. La majoria d'elles, 25 denúncies, es van posar durant el mes de setembre mentre que l'octubre se'n van posar 19 i al novembre 14. La resta de mesos van registrar xifres molt més baixes.

Després del consum d'alcohol, el segon incompliment d'ordenança més destacat és portar gossos deslligats, amb 49 denúncies. En aquest cas, gairebé la meitat de les actes, 22, es van aixecar al novembre.

La resta d'incompliments de les ordenances que van superar la desena de les denúncies són per soroll a l'interior d'habitatges (16 casos), deslluïment d'edificis (12) i orinar a la via pública (11).

1.187 denúncies per la covid-19

Del total de les actuacions que va fer el cos policial, 1.187 corresponen a actes que es van aixecar per incompliment d'alguna de les mesures relacionades amb la pandèmia. En dades concretes, Carner es va centrar en el mes de desembre quan es vam aixecar gairebé la meitat de les actes, amb 471. D'aquestes, 116 van ser per incomplir l'obligatorietat de portar mascareta o no portar-la ben posada, 202 per incomplir les restriccions de mobilitat que el desembre eren el toc de queda nocturn i la prohibició de sortir del municipi entre les 6 del matí del divendres i la mateixa hora del dilluns. Finalment, també es van posar 51 denúncies per incomplir la distància física interpersonal de seguretat en llocs públics o privats, fossin oberts o tancats.

En el balanç presentat ahir en roda de premsa, Carner va destacar que «des del primer dia de la pandèmia, l'Ajuntament ha reconegut i ha agraït infinitament la tasca del personal sanitari, tant de l'hospital com de l'atenció sanitària i d'emergències, però al seu costat també és important posar en valor la tasca dels cossos de seguretat de la nostra ciutat, i especialment pel que fa a les meves competències, la tasca de la Policia Local en el control del compliment de les mesures sanitàries en un moment tan delicat».

En la roda de premsa, la tinent d'alcalde també va agrair l'actitud de la ciutadania i «els esforços i sacrifici» que ha comportat i està comportant la pandèmia. També va reiterar que la majoria de la població actua de manera responsable i que la tasca de la policia és la de controlar perquè no hagi de pagar tothom les conseqüències del comportament d'una minoria.