Detenen quatre francesos per tràfic de drogues en un control a Castellbell

La droga, diners i objectes que els agents van trobar m.e.

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts, en un control policial a la C-16 a Castellbell, quatre homes de nacionalitat francesa per presumpte de drogues. La detenció es va fer a quarts de vuit del vespre. En l'operatiu, els agents van veure com els quatre ocupants del vehicle es movien molt i es mostraven molt nerviosos a mesura que s'acostaven al control.

Quan els conductor va abaixar la finestra del vehicle en va sortir una forta olor de marihuana i els agents van escorcollar-ne l'interior. Al cotxe hi van trobar 650 grams haixix i 20 grams de marihuana repartits entre els quatre ocupants. També portaven 2.040 euros en efectiu, una defensa extensible i dos esprais de defensa personal. Arran de la troballa, els quatre ocupants van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. Els detinguts són quatre homes, de 35, 32, 29 i 20 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili desconegut, com a presumptes autor d'un delicte contra la salut pública.