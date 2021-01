Desallotgen, de matinada, els veïns de 20 habitatges per un incendi en un taller mecànic d'Olesa

Un incendi en un taller mecànic d'Olesa ha obligat a desallotjar els veïns d'una vintena d'habitatges del bloc on hi ha el negoci, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís del foc a les 4:39h i tot i que només ha cremat un vehicle s'ha hagut de desallotjar l'edifici, on hi ha una vintena d'habitatges fins que no s'ha ventilat tot. Finalment, a les 6:25h, el veïns han pogut tornar a casa seva.



Els fets han passat al número 47 del carrer Reverenda Margarida Biosca i els serveis sanitaris només han hagut d'atendre una persona per un atac d'ansietat.





?? INCENDI DE MATINADA A OLESA, SENSE FERITS|



▶ Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís per un incendi en un taller de cotxes del carrer Reverenda Margarida Biosca entre les 04 h i les 05 h de la passada matinada. #olesa pic.twitter.com/y2qUWBYHcD — Ajuntament d'Olesa (@AjuntamentOlesa) January 23, 2021