El temporal deixa ràfegues superiors als 90 quilòmetres

El temporal Hortense va deixar ahir uns escassos registres de pluja a la Catalunya Central que contrasten amb les fortes ràfegues de vent que van bufar des de primera hora del matí i que en diversos punts van superar els 90 quilòmetres per hora i que van provocar nombrosos desperfectes. A Catalunya, a les 5 de la tarda, els Bombers havien rebut 616 avisos, dels quals 41 van ser a la Regió d'Emergències Centre.

A la Catalunya Central, la principal ràfega de vent es va registrar a Veciana, a l'Anoia, amb 154 quilòmetres per hora, i estudiaven si s'hi havia produït un esclafit. A Montserrat una ràfega va arribar als 116,3. A la resta de la Catalunya Central, les ràfegues no van arribar a superar els 100 quilòmetres, encara que s'hi van apropar a punts com Berga (94) i Coll de Nargó (93), i ja amb velocitats inferiors hi ha Solsona (87), Moià (76) i Manresa (75), entre d'altres.

Pel que fa als avisos que van rebre els Bombers, dels 41 rebuts a la Regió d'Emergències Centre, la majoria van ser al Bages i a l'Anoia, i molts d'ells, almenys una desena, van ser per branques o arbres caiguts i per sanejar façanes o balcons.

Un dels més destacats del Bages va ser a Sant Joan de Vilatorrada, on passades les 9 del matí una ràfega de vent va aixecar la teulada d'un edifici sense causar danys personals. Ja al migdia, a Manresa, al carrer Jorbetes, un mur perillava de caure i, després de ser revisat per l'arquitecte municipal, el van enderrocar. També destaca que un dels arbres que va caure ho va fer sobre un camió al carrer de la Lemmerz i una pedra va caure sobre un vehicle a la cantonada entre l'avinguda de Tudela i el carrer de Solsona, sense que cap dels dos incidents causés ferits. A Salelles, ahir al migdia també es va haver de tallar el trànsit de la C-37z per la caiguda d'un arbre de grans dimensions al mig de la carretera.

A Igualada, on també van caure arbres i es va fer sanejament a façanes, el despreniment d'elements d'una façana va obligar a tallar de forma preventiva els carrers del Carme i del Retir.

Un dels municipis on el temporal va tenir també una incidència molt destacada va ser a Olesa de Montserrat, que en aquest cas es troba a la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.

Segons l'Ajuntament, la Policia Local va fer 23 sortides relacionades amb el temporal. Al voltant de les 9 del matí, unes fortes ràfegues de vent es van emportar estructures i tendals de parades del mercat ambulant i van fer caure també els productes dels paradistes. També va caure una tanca de les pistes del Pàdel Olesa Central i es va desplomar, a primera hora del matí, la coberta d'un supermercat del carrer de Francesc Macià. Cap dels incidents no van causar danys personals.

A l'Observatori de Pujalt estan estudiant si les fortes ràfegues de vent que hi va haver al municipi anoienc de Veciana, de fins a 154 quilòmetres per hora, eren un esclafit. Per estudiar-ho, segons van informar des del mateix observatori, estan recopilant fotografies dels danys que va provocar el temporal de vent durant el matí, i demanaven imatges d'arbres caiguts en les quals es vegi en quina direcció van caure.

A la zona, segons van explicar fonts de l'observatori, es van produir importants danys en mobi-liari.

A Catalunya, el telèfon d'emergències 112 va rebre trucades informant de 665 incidències relacionades amb el vent. La majoria eren per branques caigudes, risc estructural i obstacles a la calçada, cap d'aquestes greu, segons va informar Protecció Civil, que a les 7 de la tarda desactivava el Pla Ventcat. Per comarques, les trucades es van fer majoritàriament des del Vallès Occidental (277), Barcelonès (254), Maresme (77) i Baix Llobregat (51). Per municipis, les trucades es van fer des de Barcelona (200), Sabadell (99), Terrassa (60) i Mataró (41).