Detenen dos homes per cultivar 1.252 plantes de marihuana en una nau a Santa Margarida de Montbui

Dos homes de 28 i 43 anys, de nacionalitat francesa i de la República Dominicana i veïns de Santa Margarida de Montbui i Igualada han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Els fets van tenir lloc el passat 21 de gener, pels volts de les 8 del matí, durant un patrullatge preventiu de la Policia Local en una zona de masies properes al nucli antic de Santa Margarida de Montbui. Els agents van localitzar una nau en desús d'on es desprenia una forta olor a Marihuana. Immediatament van avisar als Mossos d'Esquadra per inspeccionar millor la zona. Ocults sota uns palets van localitzar un aparell compressor doble d'aire condicionat així com van detectar una escomesa il·legal del subministrament elèctric que entrava directa cap a la nau.

Per aquest motiu, els agents van iniciar una investigació per una possible plantació de marihuana il·legal a l'interior de la nau. I després de diverses gestions van esbrinar que dos homes eren els propietaris d'aquella plantació i en van localitzar a un d'ells a una empresa pròxima.

Posteriorment es va fer una entrada voluntària juntament amb el responsable, on van trobar 1252 plantes. També van trobar-hi una instal·lació molt professionalitzada i amb un valor aproximat d'entre trenta-mil i quaranta-mil euros. Aquests tipus d'instal·lació, permetia realitzar produccions de marihuana de forma continuada cada tres mesos. En aquest cas, amb uns guanys mínims aproximats de seixanta-set mil euros en cada collita.

Per tot això, es va detenir el responsable a la mateixa plantació i hores més tard es va localitzar i detenir el segon implicat. Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan se'ls requereixi.