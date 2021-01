Absolt l'ultra jutjat per amenaçar el periodista manresà Pere Fontanals

La jutge del jutjat d'instrucció 5 de Manresa ha absolt l'ultradretà que va ser jutjat per amenaces contra el periodista manresà i director de Nació Manresa, Pere Fontanals, i contra un membre CDR del Pont de Vilomara, Abel Aguilar. El judici per aquest cas es va celebrar el passat 14 de gener a Manresa i el fiscal demanava una multa de 720 euros per a l'acusat per dos delictes lleus d'amenaces.

En la sentència es considera provat que l'octubre del 2018 l'acusat va compartir a través del seu perfil a Facebook -Her Víctor- uns cartells amb les fotografies de Fontanals i Aguilar, on constava l'expressió «Wanted» (es busca) i en el cas de Fontanals, sota la seva fotografia hi havia la inscripció «Treballa per Nació Digital, menteix i difama sobre gent que està en contra de la independència».

En el cas d'Aguilar, també sota la seva fotografia, en el cartell hi deia que era «CDR del Pont de Vilomara. Un dels més actius i radicals». A més a més, l'acusat va publicar uns cartells molt similars amb les fotografies de dos periodistes més, tot i que en el seu cas no van denunciar-ho. També hi afegia el comentari «donde las dan las toman».

A l'hora de justificar l'absolució, la jutge no considera acreditat que tot i haver compartit els cartells a Facebook l'acusat en fos el seu autor. A més, afirma que «no és objecte d'enjudiciament l'orientació política del denunciat, sinó la seva conducta», malgrat que seguia perfils i pàgines ultradretanes i els cartells eren tots contra independentistes i els va compartir en un moment de màxima tensió entre independentistes i unionistes, «no s'acredita que la intenció del denunciat fos anar més enllà que la de compartir la publicació», tot i que admet que podia ser considerat de «mal gust». També determina que perquè uns fets siguin un delicte d'amenaces, «l'ànim intimidatori ha de ser clar i concret» i descarta que el «donde las dan las toman», que acompanyava les imatges, «no té l'entitat suficient per considerar la seva intenció d'atemorir amb provocar un dany».

Tot i que el judici era per un delicte lleu d'amenaces i no contra la llibertat d'expressió, Fontanals, que va denunciar els fets davant de fiscalia, va declarar que coincidint amb la publicació de les imatges va rebre trucades amenaçant-lo i insultant-lo i que quan sortia al carrer i en l'exercici de la seva feina, se sentia «molt coaccionat» i «amenaçat». A més, va explicar que en el cobriment d'algunes manifestacions unionistes «vaig arribar a demanar que m'acompanyessin al cotxe per no anar sol al vespre» i va afirmar que «sents indefensió, perquè algú que no coneixes pot acostar-se i clavar-te un cop de puny».