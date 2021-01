Un ciclista s'accidenta a Collbató

Un jove de 25 anys s'ha accidentat aquest migdia a Collbató quan anava en bicicleta a la zona dels italians. El ciclista ha caigut i ha perdut momentàniament el coneixement. Com a conseqüència de la caiguda ha patit una lesió a l'espatlla, amb possible fractura, i una contusió al cap i també cops per tot el cos. Els bombers l'han evacuat fins al punt on hi havia l'ambulància que l'ha traslladat a l'hospital de Martorell.