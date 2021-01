Detingut un menor per robar la bossa de mà d'una estrabada a Manresa

Els Mossos d'Esquadra va detenir el 21 de gener a les 12 del migdia a un menor, veí de la ciutat, com a presumpte autor del robatori d'una bossa de mà a una senyora el 14 del mateix mes. El lladre, de nacionalitat espanyola, acltualment espera cita amb la Fiscalia de Menors.

Els fets, observats per diversos testimonis, van ocórrer a dos quarts de sis de la tarda el 14 de gener. La dona caminava pel carrer Amadeu Vives, al barri de la Parada de Manresa, quan el menor se li va apropar i d'estravada li va robar la bossa de mà, provocant-li lesions a l'espatlla i al braç, tot i que la dona no va arribar a caure. Aleshores el lladre va escapar i al carrer Pau Casals va llençar la bossa i es va endur el moneder amb els diners. Una setmana després del robatori va ser detingut pels Mossos d'Esquadra que el van deixar en llibertat a l'espera que sigui citat per la Fiscalia de Menor.