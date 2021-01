L'Audiència de Barcelona ordena reobrir el cas de l'accident de tren mortal de Vacarisses

Imatge del tren accidentat el 2018 a l'R4, al seu pas per Vacarisses

L'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir la causa per l'accident de tren de Vacarisses del 2018, segons informa el propi tribunal en un comunicat. En el sinistre, en el qual es va veure implicat un comboi que feia el trajecte Manresa-Barcelona de l'R4, hi va morir una persona, un veí de Castellbell de 36 anys, i una cinquantena de passatgers més van patir ferides.

El tribunal ha estimat el recurs presentat per 8 intervinents i, per tant, retorna el procediment al jutjat de Terrassa perquè dugui a terme les diligències sol·licitades pels recurrents, entre les quals hi ha la petició a ADIF de facilitar l'organigrama complet de l'empresa quan va tenir lloc l'accident.

Els fets van tenir lloc el 20 de novembre del 2018, cap a 1/4 de 7 del matí, quan un tren de Rodalies de la línia R4 que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders va descarrilar. Era el tercer incident per esllavissada en aquest mateix tram des del 2009.

A bord del comboi accidentat hi havia 133 passatgers i la persona morta en el sinistre va ser trobada fora del tren. Viatjava en el segon vagó i segons les informacions aconseguides per Regió7 al lloc dels fets, una porta del comboi s'hauria obert amb l'impacte de l'esllavissada i la víctima hauria sortit projectada cap a l'exterior. El jutjat de guàrdia de Terrassa es va fer càrrec de la investigació i és de nou, ara, qui haurà de reprendre les diligències.