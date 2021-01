S'enfronta a dos judicis en una setmana per dos intents de robatori a punta de navalla

Un acusat, Jorge R. M. M. s'enfrontarà en tant sols cinc dies a dos judicis per dos intents de robatori a punta de navalla en dues botigues de Manresa. Per aquests fets, l'acusat s'enfronta a un total de sis anys de presó, tres per cada intent.

Encara que els fets es jutgen en dies i jutjats penals diferents, els dos intents de robatori es van produir en una mateixa tarda, la del 22 de febrer del 2020, segons consta en els respectius escrits d'acusació de la fiscalia.

Segons els escrits, el primer dels intents per robar va tenir lloc cap a dos quarts de sis de la tarda, al supermercat Llobet del carrer Sobrerroca. Allà, l'acusat va treure un navalla amb la qual va amenaçar l'encarregada de l'establiment alhora que li demanava que li entregués els diners que tenia a la caixa. La víctima, però, va tenir temps d'activar l'alarma i l'acusat va marxar sense aconseguir el seu propòsit.

Aproximadament una mitja hora després d'aquests fets, quan passaven uns cinc minuts de les sis de la tarda, l'acusat va intentar un altre robatori. En aquesta ocasió es va dirigir a un estanc de la Via de Sant Ignasi, on de nou, va amenaçar l'encarregat de l'establiment amb una navalla i al matiex moment li exigia que li donés els diners de l caixa.

En aquest cas, la víctima va aconseguir defensar-se tot ruixant la cara del lladre amb un esprai desodorant. Davant d'aquesta situació, tal i com havia fet una estona abans al supermercat quan van activar l'alarma, el processat va marxar sense emportar-se cap botí.

Després dels dos intents de robatori, l'acusat va ser detingut en companyia d'un altre home, que és al qual la policia va intervenir la navalla que presumptament va ser utilitzada en els dos intents de robatori. Tot i això, el ministeri públic no dirigeix cap acusació contra aquest individu.

Tant en un cas com en l'altre, el ministeri fiscal considera els fets com un robatori amb intimidació en establiment obert al públic amb ús d'arma blanca, en grau de temptativa. Per a cadascun dels delictes li demana una pena de tres anys de presó i també que pagui les costes judicials.

Tot i això, cada cas es veurà en judicis diferents. En el cas del robatori al supermercat, la vista oral està assenyalada per aquest dijous, 28 de febrer, al jutjat penal 1 de Manresa. En el segon cas, la vista està previst que se celebri cinc dies després del primer. En concret, està assenyalada pel proper 2 de febrer al jutjat penal número 3 de Manresa.