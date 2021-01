El Bages tanca el 2020 sense cap víctima mortal a la xarxa interurbana de carreteres

El Bages ha tancat el 2020 sense cap víctima mortal a la xarxa interurbana de carreteres en una situació insòlita i que no s'havia produït mai en el que portem de segle, quan s'han arribat a produir registres de fins a 27 víctimes mortals, tal i com va passar el 2003. Malgrat això hi ha hagut quatre víctimes mortals en accidents en trama urbana (veure suport).

Pel que fa al conjunt de la Catalunya Central, l'any passat es va tancar amb un total de nou víctimes mortals, la xifra més baixa, com a mínim des del 2010, l'any de l'última dècada en el qual es va tocar sostre amb un total de 40 morts, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). La reducció de la mortalitat de l'any passat, segons el mateix SCT, ha estat condicionada per la reducció de la mobilitat arran de les restriccions establertes per contenir la covid-19.

D'altra banda, l'any passat es va registrar també el primer accident de trànsit mortal a les carreteres del Moianès des que es va crear la comarca l'any 2015. L'accident va tenir lloc a la N-141c, a l'alçada de la Guàrdia, a Calders, el 24 de gener. En l'accident, un xoc frontal, hi va morir una veïna de Manresa de 76 anys.

Al Berguedà, s'hi van produir dos accidents mortals que també es van cobrar dues víctimes, mentre que l'any anterior a la comarca no s'hi havia registrat cap accident de trànsit mortal. El primer dels accidents es va produir el 22 d'agost, a Saldes i va morir una veïna de Vic, quan el seu cotxe es va precipitar per un barranc. El segon accident va ser a Santa Maria de Merlès, el 14 de setembre, en el qual va morir un veí de Prats de Lluçanès.

També hi va haver dues víctimes mortals en dos accidents a l'Anoia on la sinistralitat va patir un important descens respecte el 2019, quan hi va haver 12 víctimes mortals a les carreteres de la comarca. En un, el 16 d'octubre hi va morir una veïna de Barcelona, mentre que en l'altre, l'11 de novembre a Copons va morir l'exalcalde de Torà, Antoni de Solà. A més, del 2019 destacava el fet que d'aquests 12 morts quatre eren motoristes.

A la xarxa interurbana del Baix Llobregat Nord també s'hi van produir dos accidents mortals, la meitat que l'any anterior. Els accidents van tenir lloc el 27 de juliol, a la B-224, a Sant Esteve Sestrovires i a l'A-2, a Abrera, el 10 d'octubre.

A l'Alt Urgell hi va haver tan sols un accident mortal mentre que el 2019 dues persones van perdre la vida a les carreteres de la comarca. L'únic accident mortal de l'any passat a l'Alt Urgell es va produir, el 4 de juliol, i en el qual va perdre la vida un motorista veí de Navarcles de 42 anys.

Al Solsonès, com al Bages, no hi va haver cap accident mortal.

A nivell català, segons el mateix SCT, el 2020 hi van morir un total de 105 persones en 96 accidents. Això suposa un descens del 39,7% en el nombre de víctimes mortals respecte el 2019, en el qual van perdre la vida 175 persones en 161 sinistres. Pel que fa a la xifra d'accidents mortals, hi ha hagut un descens del 40% respecte al 2019.