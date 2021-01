Denunciat penalment un camioner begut a Sallent que conduïa fent esses per la C-25

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un camioner com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària. És un home de 52 anys que va negar-se a fer la prova d'alcoholèmia. Va passar el 26 de gener. Algunes persones van trucar el 112 per alertar d'un camió de gran tonatge que circulava a poca velocitat per la C-25 i fent esses. Seguidament, una patrulla va dirigir-se a la carretera per localitzar-lo. El van aturar en aquesta via al seu pas per Sallent .Tot seguit, van comprovar que el conductor presentava símptomes inequívocs d'anar begut. Per aquest motiu, se li va demanar sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, però s'hi va negar.

El conductor és un home de 52 anys, veí de Madrid i de nacionalitat moldava. Els Mossos d'Esquadra l'han denunciat penalment per dos delictes contra la seguretat viària, com és conduir begut i negar-se a fer-se les proves.