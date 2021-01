Distreuen una clienta d'un supermercat d'Igualada mentre col·locava la compra al cotxe i li roben la bossa de mà

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 40, 38 i 35 anys amb domicili a Cornellà de Llobregat i Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de furt. Els fets van passar el 25 de gener pels volts de les 12.30 hores al pàrquing d'un supermercat d'Igualada. Segons el relat policial, un home va cridar l'atenció d'una clienta del supermercat quan aquesta ja tenia la compra dins del vehicle i es disposava a marxar.

L'home va dir-li que s'havia deixat uns objectes fora del cotxe, concretament tres monedes. La víctima va girar-se per recollir-les i, en aixecar-se, va adonar-se que l'home que l'havia avisat ja no hi era. Tot seguit, va comprovar que li havien sostret la bossa de mà de l'interior del cotxe.

Ràpidament, els mossos van iniciar una recerca dels autors i, poc després, van aconseguir localitzar el vehicle dels lladres a l'entrada del Monestir de Montserrat. Durant l'escorcoll, van localitzar unes ulleres de sol de la víctima i els 120 euros en efectiu que li havien sostret. Els tres homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de furt.

El arrestats van passar aquest dimecres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.