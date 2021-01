Demanen 15 anys de presó per a l'acusat de violar una dona de 72 anys a Berga

L'Audiència Provincial de Barcelona acollirà el proper 4 de febrer un judici contra un home acusat de violar a una veïna de Berga de 72 anys el 17 de febrer del 2019. L'acusació demana una pena de 15 anys de presó a més de l'expulsió del país i la posterior prohibició d'entrada un cop obtingui el tercer grau, tenint en compte que l'acusat es troba en situació irregular.

Els fets es van produir al voltant de 2/4 de 8 de la tarda del 17 de febrer del 2019 al carrer Gran Via de Berga, al número 42, on hi ha l'oficina de gestió i recaptació de la Diputació. Segons relata l'escrit de la fiscalia, l'acusat, que en aquell moment tenia 33 anys, va assaltar a la víctima, que llavors tenia 72 anys, agafant-la del coll i fent-la entrar en un portal després de perseguir-la pels carrers de la capital del Berguedà.

Un cop allà, el presumpte autor, A.S., li va treure el calçat, els pantalons i la roba interior de forma violenta i va començar a introduir-li els dits a la vagina. L'escrit relata que, «posteriorment, es va baixar els pantalons i la roba interior per penetrar-la vaginalment, el que va fer amb dificultat, ja que no va arribar a tenir una erecció completa». Per aquest motiu va obligar a la víctima a practicar-li, al menys, dues fel·lacions.

L'agressió sexual es va saldar amb diverses lesions genitals, contusions a la cara i al cos amb dolor vertebral, i també una erosió a la mà esquerre. La víctima va necessitar 37 dies a recuperar-se de les lesions i va patir un trastorn adaptatiu lleu com a seqüela dels fets.

Tal com va explicar Regió7 en l'edició impresa del 20 de febrer del 2019, els crits de la víctima van ser escoltats pels veïns de la zona, que van ser els qui van avisar els Mossos d'Esquadra. Quan van arribar els agents, l'acusat ja s'estava aixecant, amb els pantalons i amb els calçotets encara abaixats i la víctima es trobava estirada a terra, despullada per la part de baix, amb la boca plena de sang i en estat de xoc.

L'acusat no és veí del Berguedà, sinó de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tal com diu l'escrit de fiscalia, A.S. es troba en situació irregular a l'estat espanyol, per la qual cosa l'acusació demana que un cop obtingui el tercer grau o la llibertat condicional, es substitueixi la resta de la condemna per l'expulsió del país i la prohibició d'entrada a Espanya durant els següents 10 anys. A més dels 15 anys de presó pel delicte d'agressió sexual amb penetració a una víctima especialment vulnerable, l'acusació també demana que el presumpte agressor indemnitzi a la víctima amb 40.000 euros per les seqüeles i els danys morals causats i amb 2.450 euros per les lesions. A més d'això, es demana imposar la prohibició d'aproximar-se a la perjudicada a menys de 500 metres per un temps superior als 10 anys a la pena de presó que s'imposi. Finalment també es demana que s'imposi la llibertat vigilada de 10 anys.

Abans d'aquests fets, l'acusat ja presentava antecedents penals i havia estat condemnat per dos delictes d'agressió sexual a penes de presó de dos anys i sis mesos i a dos anys més que van quedar complertes l'1 de maig del 2018.