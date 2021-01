Roba una bossa de diners d'un furgó blindat a Manresa

Un individu ha robat una bossa plena de diners d'un furgó blindat a Manresa. Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, els fets han passat poc després de les 11 del matí al passeig de Pere III, a l'alçada de la Xixonenca. Allà, un home s'ha acostat al furgó i ha aconseguit sostreure-li una bossa plena de diners de l'interior del vehicle. Segones les mateixes fonts, un dels vigilants de seguretat del vehicle ha intentat retenir al lladre però aquest finalment ha aconseguit fugir amb el botí. Ara per ara no ha transcendit la quantitat de diners que hi havia en la bossa que ha aconseguit emportar-se el lladre.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir el fets i poder-ne determinar l'autor.