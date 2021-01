Troben 1.500 plantes de marihuana en una nau de Santa Margarida de Montbui

Aquest dimarts la Policia Local de Santa Margarida de Montbui i els Mossos d'Esquadra van detectar una plantació de 1.500 plantes de marihuana a una nau industrial del municipi anoienc.

La Policia Local va localitzar un camió de gran tonatge a una zona de naus amb poca activitat industrial del municipi. Es tracta d'una zona agrícola, motiu pel qual els va fer sospitar que el vehicle estigués en aquella ubicació. Per altra banda, cinc dies abans es va localitzar una nau amb una plantació de marihuana a l'interior pròxima a les naus properes on hi havia el camió sospitós.

Per aquest motiu, els agents van decidir inspeccionar les naus pròximes al camió i van veure que una d'elles tenia extractors d'aires condicionats, escomesa il·legal de llum i pudor a marihuana.

Ja amb la presència dels Mossos, un home albanès de 43 anys i sense domicili conegut va obrir la porta i va ser llavors quan es va descobrir la plantació. L'home va ser detingut per un delicte de salut pública i defraudació de fluid elèctric però ahir va quedar en llibertat.