Dos detinguts a Manresa per un robatori a una llar causen destrosses al cotxe patrulla i mosseguen un mosso

Detenen dos joves de 20 i 28 anys amb diversos antecedents i veïns de Manresa per intentar accedir a la força en un habitatge de la capital bagenca.

Els fets han tingut lloc a quarts de quatre de la matinada d'aquest dilluns, quan la policia ha rebut diverses trucades informant que tres joves estarien forçant la porta d'un habitatge del carrer Sant Llàtzer.

En arribar els agents a l'habitatge van comprovar que acabaven de forçar una porta i que a l'interior havien apilat diversos objectes del domicili, preparats per endur-se'ls, però que en adonar-se'n de la presència policial, els joves havien saltat a la finca del costat i fugien per les taulades.

Gràcies a l'ajuda de diversos testimonis que informaven de l'itinerari que seguien els joves per les taulades, van acabar ubicant-los en un terrat del carrer Sant Magí, on els van enxampar per un binomi d'agents de la policia local que van acabar detenint-los, tot i que finalment un tercer integrant va fugir. A hores d'ara, s'ha identificat el tercer sospitós i la policia treballa per poder detenir-lo.

Un cop detinguts els dos integrants, van causar diverses destrosses al cotxe patrulla que els traslladava a les garjoles, on un d'ells, el més jove, ha mossegat un dels Mossos que col·laborava en l'extracció.