Rescaten un gos que havia caigut per un precipici a l'Alt Urgell

Els bombers han rescatat, aquest dimarts al matí, el gos d'un caçador que havia caigut per un desnivell, a l'Alt Urgell. Els fets han passat cap a les 7 del matí, a la zona del Clot de Solans i l'animal ha estat rescatat sa i estalvi, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Els bombers li han donat aigua i menjar i l'han portat fins al lloc on hi havia el caçador.