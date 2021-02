S'enfronta a 13 anys de reclusió per abusar de la seva filla discapacitada

La fiscalia demana un condemna de 13 anys de presó per a un bagenc que està acusat d'abusar sexualment de la seva filla menor d'edat i amb una discapacitat intel·lectual. L'acusat, de 53 anys d'edat, serà jutjat demà al matí a la secció 22a de l'Audiència de Barcelona.

Segons consta en l'escrit d'acusació provisional del ministeri fiscal, l'home va abusar de la seva filla entre els anys 2012 i 2015. En aquells moments la menor tenia entre 9 i 12 anys i a més a més li havien una discapacitat intel·lectual del 48% per un retard menal lleu.

El fiscal assegura que en diverses ocasions el processat va fer tocaments a la seva filla, tant al menjador de l'habitatge com a l'habitació de la menor, arribant a introduir-li els dits a la vagina i també va demanar a la nena que li fes una fel·lació i el masturbés amb les mans. L'acusat, per tal «d'estimular» la menor, visionava juntament amb ella pel·lícules que tenien continguts pornogràfics.

Segons el fiscal, la nena va consentir aquests fets degut a la seva curta edat, la seva discapacitat mental i a l'obediència que li devia al processat pel fet de ser el seu pare.

Arran d'aquests fets, el 23 de desembre del 2015 la menor va ser declarada en situació de desemparament. Aquesta data coincideix amb el moment en el qual segons la fiscalia també van cessar els abusos de l'home vers la seva filla.

En la seva acusació, el ministeri públic demana una pena total de 13 anys de presó per al processat. D'aquests, 12 anys són per un delicte d'abusos sexuals sobre una menor d'edat i l'any addicional és per un delicte continuat de provocació sexual.

A més a més, el ministeri públic demana que a l'acusat se li prohibeixi acostar-se al domicili de la víctima durant un període de 10 anys superiors a una eventual condemna de privació de llibertat, així com també la prohibició de comunicar-se i tenir contacte amb ella a través de qualsevol mitjà.

També reclama que se li imposi la prohibició per a l'exercici de pàtria potestat durant un període de sis anys així com també la inhabilitació per exercir qualsevol professió, sigui remunerada o no, que comporti algun tipus de contacte regular i directe amb menors d'edat per un temps superior a quatre anys a una eventual condemna a presó.

Finalment, el ministeri fiscal reclama també que l'acusat pagui una indemnització de 4.000 euros més els interessos legals corresponents a la menor pels perjudicis ocasionats pels fets que demà es jutjaran.