S'enfronten a quatre anys i mig de presó per robar a Pineda

Quatre acusats s'enfronten a una petició de quatre anys i mig de presó per formar un grup criminal i haver robat en un xalet de la urbanització de Pineda de Bages ara fa més de de dos anys.

Als membres d'aquest grup, quatre homes de nacionalitat xilena, se'ls acusa de només un dels vuit robatoris que durant l'estiu del 2018 van tenir lloc en aquest urbanització de Sant Fruitós de Bages.

El robatori es va produir el 26 de juliol d'aquell any. Els acusats presumptament va entrar en un xalet tot forçant una finestra després de saltar-ne la tanca del jardí. A l'interior, van malmetre alguns armaris i d'allà se'n van emportar 3.190 euros en efectiu, joies, ordinadors, aparells electrònics i altres objectes personals.

Segons el fiscal en l'escrit d'acusació provisional, el robatori a Pineda de Bages és un dels «molts fets perpetrats» per aquest grup. Segons assegura el ministeri fiscal els quatre integrants de l'organització s'havien instal·lat a Barcelona amb l'objectiu de robar tots els objectes que poguessin de diferents domicilis de la província. Per fer-ho, explica el ministeri públic, els lladres llogaven diferents vehicles per cometre els fets delictius.

Quatre dies després que es produís el robatori a Pineda de Bages, es va portar a terme un escorcoll en el domicili que els presumptes lladres utilitzaven com a centre d'operacions. Aquest habitatge estava situat a la ciutat de Barcelona i allà, hi van trobar els objectes que havien estat sostrets al xalet de Pineda de Bages, a més d'altres objectes suposadament procedents d'altres robatoris. Entre aquest material hi havia una cartera amb documentació personal, objectes electrònics, joies i roba que va ser reconeguda pels seus propietaris.

El judici pel robatori a Pineda de Bages està assenyalat per avui al matí al jutjat penal número 2 de Manresa. Per als acusats, el ministeri públic demana una pena total de quatre anys i mig de presó. D'aquests, tres anys i sis mesos són per un delicte de robatori amb força en casa habitada i l'any restant de condemna és per un delicte de pertinença a grup criminal.

A més a més, el ministeri fiscal reclama que els quatre acusats siguin condemnats a indemnitzar als propietaris de la casa amb el valor dels danys que els hi van provocar, així com també pel valor dels objectes i dels diners que van robar i que la companyia asseguradora no ha satisfet. I també demana que indemnitzin, de forma conjunta i solidària, a l'asseguradora amb les quantitats que aquestes han pagat a les víctimes dels seus robatoris. Els acusats que està previst que avui siguin jutjats són Claudio Adolfo B. C., Alfredo Benjamín C. R., Iván Ignacio C. V. i Oscar Eduardo F. M. i en el moment de ser detinguts es trobaven en situació irregular a l'estat espanyol.