Evacuen vuit persones per un incendi al carrer Magnet

Un incendi a la cuina d'un habitatge del carrer Magnet de Manresa va obligar a evacuar vuit persones que es trobaven a l'edifici, segons van explicar fonts dels Bombers de la Generalitat. Els fets van passar cap a 3/4 de 4 de la tarda, quan es va produir un incendi en un primer pis del número 12 d'aquest carrer.

Malgrat l'ensurt provocat per l'incendi i que es van haver d'evacuar vuit persones que hi havia al bloc de pisos, no es van produir danys persones, segons van informar les mateixes fonts.