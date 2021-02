Jutgen un educador per abusar d'una menor d'un centre berguedà

L'Audiència de Tarragona va començar a jutjar ahir un educador acusat d'abusar d'una resident del centre de menors del Berguedà on treballava. Segons la fiscalia, l'home va crear un perfil anònim a Facebook per guanyar-se la confiança de la menor i quedar amb ella a Cunit, aprofitant un permís per passar el Nadal a casa la mare. L'educador en va abusar sexualment a canvi de marihuana i diners. S'enfronta a 18 anys i mig de presó, 17 de llibertat vigilada i 22 d'inhabilitació per treballar en feines que suposin contacte amb menors. La fiscalia l'acusa d'abús sexual continuat a menor de 16 anys, d'incitació a contacte sexual i d'un delicte contra la salut pública.

L'acusat, M.G.F., treballava a un centre de menors al Berguedà, on també residia la víctima –que tenia 15 anys en el moment dels fets i estava sota la tutela de la DGAIA. El dia de Nadal de 2016 la menor va sortir de permís per passar uns dies a casa de la seva mare a Cunit. El 27 de desembre de 2016 l'acusat va contactar amb ella a través d'un perfil que s'havia creat a Facebook amb el nom ´Angel dimoni' amb l'objectiu «d'ocultar la seva veritable identitat», segons la fiscalia i va escriure-li diversos missatges per aconseguir que l'accepté, cosa que la menor finalment va fer. Llavors van començar a parlar, sense que ella sabés que ell s'amagava darrera del perfil. Durant el temps que van xatejar ella va enviar-li fotografies.

L'educador va concertar una trobada amb la menor el 4 de gener de 2017 però primer la noia no hi va acudir, ell va insistir i va dir-li que li regalaria marihuana, aconseguint així el seu objectiu. Al veure's ella, el va reconèixer però ell va dir-li que no s'espantés, que no era allà per portar-la al centre sinó que era «el de Facebook». Quan van començar a parlar, la menor va demanar-li els 15 euros de marihuana promesos i ell li'n va regalar 20 i tabac. Segons la fiscalia, van passejar i sota un pont, l'acusat «amb ànim de satisfer els seus desitjos libidinosos» va abraçar la menor, va fer-li un petó a la boca, es va abaixar els pantalons i va dir-li «fes-me una palla», i la menor, «davant la situació i atès que prèviament ell li havia facilitat marihuana i sentia que hi estava en deute», va acceptar i va fer-li una fel·lació. Quatre dies més tard, van tornar a parlar i l'acusat va proposar-li una trobada en un hotel de Cunit «sota la promesa de donar-li 50 euros a la vista que la menor li havia comentat la precària situació econòmica que patia». Allà, ell va proposar-li mantenir relacions sexuals «si bé ella va manifestar no estar-ne segura». Malgrat això, assenyala la fiscal, ell va insistir i tot i que ella va dir que no se sentia còmoda i s'hi va negar, ell «va agafar-la del coll» i va obligar-la a fer-li una fel·lació. A continuació l'acusat «va intentar mantenir relacions sexuals amb penetració per via vaginal i sense preservatiu malgrat que sabia que la menor no volia». En no aconseguir-ho, afegeix la fiscalia, «va introduir-li els dits per via vaginal i després la va obligar a fer-li una altra fel·lació». Després li va donar 50 euros. L'endemà l'acusat va enviar-li un altre missatge de contingut sexual i va insistir a la menor perquè esborrés els missatges que havien intercanviat per Whatsapp.

El judici va començar amb la reproducció a porta tancada de l'exploració que es va fer a la menor. Posteriorment, diversos Mossos van explicar que el cas va començar arran de la denúncia del centre perquè la nena no havia tornat d'un permís de vacances.

La policia va localitzar la jove a Cunit i, segons els agents, es va posar molt nerviosa i els va explicar els fets. També els va dir que «la cosa venia d'abans» i que al centre l'home sovint entrava a la seva habitació a les nits i li feia carícies. Segons la policia, els responsables de l'equipament «no tenien constància de res». L'Audiència preveu celebrar la segona i darrera sessió de la vista oral el 3 de març on està previst que declarin més testimonis -entre ells la mare de la menor- i el processat.