El TSJC confirma que la violació a la fàbrica Vinyes de Manresa són abusos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència de l'Audiència de Barcelona que qualificava com a abusos sexuals la violació a la fàbrica Vinyes, en un cas conegut també com La Manada de Manresa. Tot i això, en el tribunal hi ha un vot particular que considera que, sense necessitat de modificar el relat dels fets, aquests són constitutius d'un delicte d'agressió sexual.

Es tracta del cas de violació múltiple a una menor de 14 anys en el marc d'una festa de Halloween que va tenir lloc el 2016 a les naus, ara ja enderrocades, de l'antiga fàbrica Vinyes.

La sentència del TSJC, que és fruit del recurs que van presentar les diferents parts, manté les penes de 10 i 12 anys de presó per als acusats i eleva a 60.000 euros la indemnització que hauran de pagar a la víctima i que l'Audiència provincial havia fixat en 12.000 euros.

En concret, el tribunal manté les penes de 12 anys de presó per abús sexual continuat a Bryan Andrés Mendoza i a Maikel Pascual, mentre que a Daniel David Rodríguez, Yordanis de Jesús i Walter Diego els ha condemnat a 10 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals. D'altra banda, confirma les absolucions de Marco Antonio R. T., que estava acusat d'abusos i d'amenaces, i Iván G. R., processat per no haver evitar la comissió del delicte.

La sentència de l'Audiència de Barcelona es va conèixer el 30 d'octubre del 2019 i va ser recorreguda per totes les parts. L'acusació particular, liderada per Alba Casòliva, del bufet Matamala de Manresa i la fiscalia demanaven que els fets fossin considerats agressió sexual i no abusos mentre que les defenses de tots els acusats en demanaven la seva lliure absolució.