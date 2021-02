Un policia local de Manresa ajuda a salvar la vida a un home que patia un infart al carrer

La ràpida intervenció d'un agent de la Policia Local de Manresa i que respon al nom d'Adrià (el cognom no s'ha fet públic) va ser clau per salvar la vida d'un home de 53 anys que acabava de patir un infart aquest dijous a la nit. L'actuació li ha valgut un reconeixement per part del Servei d'Emergències de Catalunya (SEM) i també per part de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.





Acabem de rebre una felicitació del @semgencat per a l'Adrià, un @policiamanresa que ha estat practicant la maniobra RCP, fins l'arribada dels sanitaris, a un home de 53 anys que acabava de tenir un infart. L'home està viu i estable. Enhorabona Adrià! ?? pic.twitter.com/5NmMv2bTI0 — Policia de Manresa (@policiamanresa) February 4, 2021

La voluntat de servei de l'Adrià, agent de la @policiamanresa ha permès salvar la vida a un home de 53 anys que ha patit un infart a #Manresa. Gràcies, Adrià! I esperem una ràpida recuperació de la persona afectada. https://t.co/I27RH7Dqta — Marc Aloy Guàrdia ?? (@marc_aloy) February 4, 2021

Com que el lloc dels fets era molt proper a la comissaria, diverses patrulles van poder acudir ràpid a socórrer la víctima, abans fins i tot que ho fes el SEM.Un acompanyant de l'home afectat per l'infart li va començar a practicar una maniobra RCP, seguint les instruccions telefòniques del 112 i quan van arribar els agents,Ho va fer fins a l'arribada dels serveis mèdics,La Policia Local, a través d'una piulada ha donat a conèixer el cas i ha fet pública la felicitació que l'agent ha rebut per part del SEM per la seva actuació. També li ha donat l'enhorabona Marc Aloy a través de la mateixa xarxa social.