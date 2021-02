Detenen un home per entrar a robar a un domicili d'Olesa de Montserrat mentre els propietaris dormien

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 23 anys i veí de Barcelona com a presumpte autor d'un robatori amb força a un domicili d'Olesa de Montserrat. Els fets van passar el 2 de febrer al voltant de la una de la matinada quan els agents van rebre un avís que s'acabava de cometre un robatori. Mentre les víctimes dormien, un home va saltar una tanca perimetral d'un metre i mig d'alçada, va pujar pel balcó i va aconseguir entrar al domicili i endur-se diversos aparells electrònics. En ser alertats, els agents van iniciar la cerca de l'autor, que va ser localitzat, minuts més tard i en ple horari de confinament nocturn, caminant per la via pública amb una motxilla plena dels objectes sostrets.

L'arrestat, amb deu antecedents policials anteriors, ha passat a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia i el jutge ha decretat el seu ingrés a presó.