Detingut després que s'estavellés el seu camió carregat de marihuana a Gavà

La Policia Local de Gavà ha detingut el conductor d'un camió que s'ha accidentat en un dels passos soterrats de la via del tren de Gavà (Barcelona), on la mercaderia, un elevat nombre de plantes de marihuana, ha quedat escampada per la carretera. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació del cas.





Avui la Policia Municipal ha detingut una persona que transportava un número elevat de plantes de marihuana. La detenció s'ha fet quan el vehicle ha tingut un accident al pas de sota la via del tren. Els Mossos d'Esquadra han obert la investigació dels fets. pic.twitter.com/CFf287VXd1 — Ajuntament de Gavà (@AjuntamentGava) February 4, 2021

El camió accidentat era de lloguer, i el conductor l'estava utilitzant per fer un suposat trasllat de les plantes. Ara els Mossos esperen poder aclarir d'on han sortit i qui és el titular de la mercaderia.