La dona de 73 anys violada a Berga: «Pensava que em moriria»

La dona de 73 anys que a principis del 2019 va ser víctima d'una presumpta violació a Berga va assegurar durant el judici que va tenir lloc que «pensava que em moriria» mentre l'home l'estava atacant. Ho va dir ahir al matí a l'Audiència de Barcelona en un judici en el qual l'acusat, condemnat dos cops per agressions sexuals va negar els fets.

Segons va explicar la víctima, que tenia 71 anys quan van passar els fets, el 17 de febrer del 2019 cap a 2/4 de 8 del vespre, caminava pel carrer quan va començar a notar que un home la seguia. Finalment, davant d'un portal al carrer de la Gran Via, la va colpejar i la va fer caure. La va arrossegar cap endintre i li va treure la roba. «Era molt més fort i jo només li deia que no em fes mal, però em va treure els pantalons i les calces», va explicar. Va afegir que cridava perquè l'ajudessin i que fins i tot va passar un senyor que no es va aturar, mentre l'acusat li deia que callés.

De l'instant de la violació, va narrar que l'home va entrar amb «molta bravesa» [bravura, va dir literalment] però que «se li desinflava». Per això va obligar-la a fer-li fel·lacions mentre li pressionava el coll i «no podia moure'm perquè cada cop m'apretava més fort». La víctima també va dir que «com que no podia, em deia que aniríem a casa seva». A causa de l'agressió va patir lesions a la zona genital i contusions per tot el cos, al nas i la boca i ara té «por a les nits de què aparegui» l'agressor.

Una veïna va avisar els Mossos

En el judici una veïna va explicar que va sentir aldarulls i, com que no sabia que passava, va trucar als Mossos. Llavors va baixar i va veure la víctima despullada i que «cridava que no li fessin mal». També va gravar un vídeo.

En el judici també van intervenir els agents que van anar fins al lloc dels fets al rebre l'avís. Van assegurar que van trobar a l'acusat, sobre la víctima, amb el penis fora. «Els vam separar i vam veure la dona tirada a terra, desorientada», ha assegurat un dels Mossos. «Parlava molt a poc a poc, com en xoc», va recalcar una altra l'agent. Per la seva part, els perits també van verificar les lesions que va patir la víctima. També un home, que va passar per l'indret, va relatar que va veure aldarulls, però no es va acostar. «No m'imaginava que estigués passant això, si no m'hauria apropat».

El judici va quedar vist per sentència. La fiscalia acusa l'home de «depredador sexual» i va qualificar els fets d'un delicte d'agressió sexual amb penetració a una víctima vulnerable, per l'edat de la dona. Demana per a ell 15 anys de presó i la impossibilitat d'acostar-se a la víctima, a menys de 500 metres, durant 10 anys. També exigeix una indemnització per a la víctima de 42.400 euros per les lesions i seqüeles psicològiques.

Per la seva part, la defensa creu que no s'han pogut provar els fets i va demanar l'absolució. Va apel·lar a què els mateixos testimonis no sabien massa què estava passant i a que el vídeo enregistrat des d'un portal «és massa fosc i no es veu bé». A més, va apuntar al fet que, en cas que se'l consideri culpable, l'informe del forense apunta a un «intent de penetració» i que, per tant no ho va arribar a fer.