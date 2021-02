El TSJC manté que la violació a la fàbrica Vinyes van ser abusos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència de l'Audiència de Barcelona que qualificava com a abusos sexuals la violació a la fàbrica Vinyes de Manresa. Tot i això, en la sentència hi ha un vot particular d'un dels membres del tribunal que considera que va ser una agressió sexual.

La resolució d'aquest recurs es refereix al cas de la violació múltiple a una menor de 14 anys en el marc d'una festa de Halloween, el 2016 a les naus ara ja enderrocades de l'antiga fàbrica Vinyes. La sentència del TSJC manté les penes de 10 i 12 anys de presó per als cinc condemants i eleva a 60.000 euros la indemnització que hauran de pagar a la víctima i que l'Audiència provincial havia fixat inicialment en 12.000 euros.

La condemna

En concret, el tribunal manté les condemnes de 12 anys de presó per abús sexual continuat a Bryan Andrés Mendoza i a Maikel Pascual, mentre que a Daniel David Rodríguez, Yordanis de Jesús i Walter Diego els ha condemnat a 10 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals. D'altra banda, es mantenen les absolucions de Marco Antonio R. T., que estava acusat d'abusos i d'amenaces, i Iván G. R., processat per no haver evitar la comissió del delicte ja que aquestes no van ser objecte del recurs, ja que això hauria obligat a l'acusació a modificar el relat dels fets. També manté les condemnes a llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se a la víctima els 10 anys posteriors al compliment de la pena de reclusió.

Vot particular

Un dels tres magistrats que ha resolt el recurs ha emès un vot particular en considerar que els fets són una agressió sexual a menor de 16 anys -continuada en el cas de dos condemnats- i els condemnaria a les penes mínimes per aquests delictes.

Segons el magistrat amb el mateix relat de fets provats, considera que «es dóna intimidació per part dels subjectes actius del delicte».

A parer del magistrat, les circumstàncies apunten a què hi va haver intimidació. Aquestes són l'indret, una fàbrica abandonada; i també l'edat de la víctima, el seu estat etílic i el fet d'haver consumit estupefaents. Alhora també hi ha la conducta «simultània» dels agressors. «Ens trobem davant d'una persona condicionada pel consum de tòxics i a més condicionada per una conducta intimidatòria per part dels acusats que van intervenir en els fets, dominant la situació i anul·lant tota possibilitat d'oposició o resistència de la víctima, que només tenia 14 anys», recalca. Afegeix que «atenent a tot això han de qualificar-se els fets de delictes d'agressió sexual, i no sols d'abús sexual».

La sentència de l'Audiència de Barcelona es va conèixer el 30 d'octubre del 2019 i va ser recorreguda tant per l'acusació particular, liderada per Alba Casòliva, del bufet Matamala de Manresa i la fiscalia demanaven que els fets fossin considerats agressió sexual i no abusos; com per les defenses dels cinc condemnats, que en demanaven la lliure absolució.

En declaracions a Regió7, Casòliva explicava ahir que encara estan estudiant amb la família de la menor si presenten un recurs al Tribunal Suprem per demanar que els fets siguin considerats agressió. Per la seva banda, Abel Pié, advocat d'un dels condemnats, explicava que ha d'estudiar a fons la sentència per decidir també si recorren.

L'acusació particular demanarà l'ingrés a presó immediat dels cinc condemnats, segons va explicar a Regió7 l'advocada que ha dirigit l'acusació, Alba Casòliva.

Aquesta petició ja es va fer en el moment en què es va conèixer la primera sentència però va ser desestimada.

Casòliva considera que haurien d'entrar a presó perquè una segona instància ja ha confirmat les penes de presó -la sentència ara ja només es pot recórrer al Tribunal Suprem- i també pel fet que tenen arrels a altres països i perquè dos dels condemnats no estan localitzats.

De fet, un cop es va conèixer la sentència juntament amb els altres tres havien de comparèixer en seu judicial el dia 9 de desembre i no s'hi van presentar. El tribunal els va citar per segona vegada el 17 de desembre i tampoc van acudir a la cita. Llavors, es va emetre una ordre de cerca i captura però ara per ara no consta que s'hagin tingut notícies d'ells. Es tracta de dos dels condemnats a 10 anys de presó per un delicte d'abusos. L'Audiència de Barcelona els havia citat per decidir sobre el seu ingrés en un centre penitenciari. Tot i que aquests dos no van comparèixer, el tribunal va decidir mantenir en llibertat els altres tres a l'espera que es resolgués el recurs que es va conèixer ahir. Com a mesures cautelars ens va imposar obligació de presentació periòdica en seu judicial, prohibició de sortida del país i prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima

Per la seva banda l'advocat Abel Pié, que representa un dels condemnats, considerava que amb la resolució del recurs no havia canviat res i que el seu client pot seguir en llibertat. En aquest sentit explica que el seu representat sempre ha complert sempre amb les mesures imposades i també ha comparegut quan se li ha reclamat.