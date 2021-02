Cremen totalment dos vehicles de matinada a Castellbell i el Vilar

Al carrer el Rierol número 20 de Castellbell i el Vilar, la matinada de dissabte van quedar totalment cremats dos vehicles que hi havia estacionats per causes que es desconeixen. Els bombers van rebre l'avís a les 3 i 40 minuts de la matinada i hi van enviar una dotació, que es va encarregar d'apartar un tercer vehicle perquè no acabés calcinat com els altres dos i d'apagar el foc, que va afectar un pal elèctric. Fruit d'això hi ha dos habitatges que van quedar sense subministrament elèctric, segons informació dels bombers. Es va avisar la companyia elèctrica.