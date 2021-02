Un conductor begut acaba detingut al trencar una ordre d'allunyament, a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dissabte a la matinada un conductor que va donar positiu per alcoholèmia per no respectar una ordre d'allunyament.

Segons fonts policials, els fets van passar cap a la mitjanit quan el cos policial va rebre trucades de la zona de la Parada que comunicaven que hi havia una furgoneta estacionada damunt la vorera, sota les finestres d'una finca, tenia la música molt alta i feia accelerades, tirava endavant i endarrere el vehicle clavant els fens, ocasionant molèsties i impedint el descans dels veïns.

El cos policial ha explicat que quan van arribar al lloc, molt a prop, els agents van veure com la furgoneta marxava de forma sobtada iniciant una fugida a gran velocitat sense respectar ni les prioritats ni els senyals. Els agents van perseguir la furgoneta que va intentar esquivar-los fins que aquests van travessar el cotxe patrulla al davant, moment que van apreciar en el conductor simptomatologia clara de trobar-se en estat etílic, extrem que van constatar amb l'alcohotest, que va oferir una taxa de 0.70 Mg/L.

Paral·lelament, una patrulla que es va adreçar al lloc on estava la furgoneta abans de fugir, va recollir el testimoni d'una persona que va explicar als agents que el conductor de la furgoneta tenia una ordre de no apropament i comunicació, i que aquest se l'havia saltat de forma conscient posant-se sota la seva finestra i fent-se notar. En comprovar els agents la vigència d'aquesta ordre, van detenir el conductor de la furgoneta i van instruir diligències penals pel delicte contra la seguretat viària.

El detingut és un veí de Manresa de 39 anys es van instruir, contra ell, diligències penals pel delicte contra la seguretat viària.