Cinc anys de presó per abús d'una menor i vendre droga a l'antiga Menfis de Berga

L'acusat d'abusar d'una menor de 14 anys i de traficar amb drogues a les instal·lacions de l'antiga discoteca Menfis de Berga, Àngel Berenguer, ha acceptat una condemna a un total de cinc anys i un dia de presó per aquests fets. En aquest cas també hi havia un altre acusat, José Capo, només per tràfic de drogues, que també ha acceptat una condemna a un total de tres anys i un dia de reclusió.

El judici per aquest cas es va celebrar el passat mes de juliol a l'Audiència Provincial de Barcelona i els dos acusats van reconèixer els fets pels quals se'ls acusava i van acceptar també les condemnes recollides en la sentència a la qual ara ha tingut accés Regió7.

Segons recull aquesta sentència, els abusos sexuals pels quals s'ha condemnat al primer dels processats, van tenir lloc el mes de gener del 2019, en una data no concretada.

El condemnat va aprofitar-se que la menor es trobava sota els efectes de la droga per portar-la a una de les sales de l'interior de la discoteca tot dient-li que li faria una neteja de l'aura.

L'adolescent, que aleshores tenia 14 anys, va accedir-hi i un cop van ser la sala, el processat amb «ànim de satisfer el seu desig sexual» li va tocar i pressionar els pits per sota dels sostenidors i tot seguit la va asseure a sobre d'ell. Aquest condemnat va entrar a la presó quan va ser detingut pels fets, el 2 de març del 2019.

El tràfic de drogues

Segons la sentència, entre els mesos d'octubre del 2018 i el gener del 2019, els dos acusats, posats de comú acord, van ocupar les instal·lacions de l'antiga Menfis de Berga amb l'objectiu de vendre marihuana a menors d'edat quan aquests sortien de l'escola.

En concret, la sentència xifra en nou els menors d'edat als quals els dos condemnats van subministrar drogues des de l'immoble abandonat.

A més, el 29 de novembre del 2018, un d'aquests menors va haver de ser atès a l'hospital per haver ingerit una gran quantitat de droga que havia estat facilitada pels dos acusats a l'immoble abandonat on un temps després van tenir lloc els abusos. Arran de les manifestacions del menor intoxicat i altres, el 22 de febrer la policia va fer una entrada i escorcoll a l'antiga discoteca on van trobar-hi una bossa amb 5,18 grams de marihuana que tenien els acusats amb la intenció de vendre-la a terceres persones.

Per tots aquests fets, Àngel Berenguer i José Capo han estat condemnat a tres anys i un dia per un delicte agreujat de tràfic de drogues i a una multa de 50 euros, amb una responsabilitat civil subsidiària de quatre dies de presó en el cas que no la paguin. A més, el primer dels acusat, Àngel Berenguer, també ha estat condemnat a dos anys de reclusió per un delicte d'abusos sexuals a menor de 16 anys. A més, se li ha imposat la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima durant un termini d'un any posterior al compliment de la condemna a presó i també a cinc anys de llibertat vigilada.

Inicialment, abans d'arribar a l'acord de conformitat, el ministeri públic demanava una pena de quatre anys de presó i 50 euros de multa per a cadascun dels acusats per un delicte de tràfic de drogues i reclamava quatre anys més de presó, fins a un total de vuit, per a l'acusat d'abusar de la menor.

El primer detingut per aquest cas va ser l'home que finalment només ha estat condemnat per tràfic de drogues. Va ser detingut el 22 de febrer del 2019 en el marc de l'escorcoll va que va tenir lloc a les instal·lacions de la discoteca. En aquest cas el detingut va sortir en llibertat. La segona detenció, la del condemnat per abusos a una menor i tràfic de drogues, va tenir lloc dies després, l'1 de març, al Vendrell. En aquest cas l'acusat si que va ingressar en presó per ordre judicial.

Aquest cas va sortir a la llum en un moment en què es van conèixer diverses denúncies per delictes sexuals al Berguedà. La primera presumpta agressió va tenir lloc el diumenge 17 al carrer de la Gran Via de Berga. La víctima va ser una dona de 72 anys i l'agressor un home de de 33anys. El cas es va jutjar la setmana passada a l'Audiència de Barcelona. La segona va ser el dia 23 de febrer en un portal del carrer Pont de les Eres de Gironella. Després es va conèixer el cas d'abusos a l'antiga Menfis.