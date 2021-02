El radar de Manresa genera multes al 5,2% dels conductors que controla

El radar mòbil de la Policia Local de Manresa va detectar durant el 2020 un total de 702 conductors que corrien massa quan circulaven pels carrers de la ciutat.

Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Manresa, al llarg del 2020, aquests 702 vehicles que es van poder sancionar gràcies al radar suposen el 5,23% dels 13.267 cotxes que es van controlar amb el dispositiu portàtil. A l'hora d'analitzar aquestes dades, el consistori remarca que arran de la situació de la pandèmia generada pel coronavirus, els controls de velocitat que es fan amb el radar mòbil es van suspendre des del 14 de març fins el mes d'octubre. Detallen que aquesta suspensió es va fer per tal de poder dedicar els esforços policials a la contenció de la mateixa pandèmia i al compliment de les mesures anticovid.

El radar mòbil de Manresa va entrar en funcionament el 2019, primer en un període de proves, durant el qual els agents van rebre formació específica, i a partir de l'octubre d'aquell any ja va funcionar a ple rendiment fins que la pandèmia va fer que s'aturessin els controls.

Aquest radar disposa de tecnologia làser i es pot utilitzar amb un sistema informàtic amb control remot i ofereix la possibilitat de capturar imatges fotogràfiques, de dia i de nit.

Pel que fa a les multes, els infractors que se salten els límits de velocitat s'enfronten a sancions que van entre els 100 i els 600 euros. A més, poden perdre fins a sis punts del carnet per una sola infracció, encara que això és en els casos més greus segons l'ordenança de circulació i mobilitat de la ciutat.

L'ordenança municipal preveu una escala de sancions, i tant el seu import econòmic com la pèrdua de punts va sempre en funció del límit de la velocitat del carrer per on se circula i la velocitat del vehicle.

Així, d'entre les sancions previstes, les més lleus són de 100 euros i en aquests casos són per saltar-se el límit entre un i 20 quilòmetres per hora a les vies on el límit de velocitat és de 50 quilòmetres per hora o inferior. Per a la resta de vials, el marge s'allarga fins als 30 quilòmetres per hora. En aquests casos, tot i tractar-se d'una infracció qualificada com a greu, no es perden punts del permís de conduir en cas de multat.

A l'altre extrem de la taula, hi ha les sancions més greus, de 600 euros i que comporten la retirada de sis punts del carnet de conduir. Aquesta situació es produeix quan se supera almenys 51 quilòmetres el límit permès de velocitat a les vies on es pot circular com màxim 50 quilòmetres per hora. Als espais on el límit està fixat en 60 o més quilòmetres per hora, la multa és de 600 euros no arriba si no se circula a un mínim de 71 quilòmetres més del límit. Aquests casos són els únics considerats com una infracció molt greu.

Entre els dos extrems de les multes hi ha un ventall de sancions de 300 euros i 2 punts del carnet, de 400 euros i 4 punts i de 500 euros i 6 punts, que sempre van en funció de la velocitat a la qual circula vehicle i del límit que hi ha establert per al vial en qüestió.