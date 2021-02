El fiscal afirma que els 9 de Lledoners van atemptar «contra la pau pública»

El fiscal considera que els 9 de Lledoners van atemptar contra la «pau pública» l'1 de febrer del 2019 en el marc de les protestes que van tenir lloc pel trasllat dels presos sobiranistes que estava al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada cap a Madrid, a les portes del judici de l'1-O. Els nou acusats s'enfronten a penes d'entre tres i set anys de presó. La seva defensa en demana l'absolució.

El ministeri fiscal, en el seu escrit de conclusions provisionals, acusa els nou processats d'un delicte de desordres públics i tres d'ells també estan processats per delictes de lesions i atemptat contra els agents dels Mossos d'Esquadra.

Segons el relat del ministeri públic, l'1 de febrer, a partir de 2/4 de 5 de la matinada, els nou acusats juntament amb terceres persones no identificades i amb «ànim d'atemptar contra la pau pública» van tallar el trànsit de la carretera C-55, prop de Lledoners amb la construcció de barricades a base de cadenes, palets, bidons, objectes punxants i líquid inflamable, i obstaculitzant la circulació de vehicles.

A més a més, el ministeri fiscal acusa tres dels processats de lesions i d'atemptat a l'autoritat. Segons explica en l'escrit de conclusions provisionals al qual ha tingut accés Regió7, es van llançar contra tres agents dels Mossos d'Esquadra i els clavar diverses puntades de peu, cops de puny i de genoll. Com a conseqüència, un dels policies va patir esquinços en dos dits de la mà i a les cervicals, un altre es va fer un esquinç en un dit i a les cervicals, i el tercer va patir una contusió als testicles i una erosió en un braç.

Per tots aquests fets, el ministeri públic demana una condemna a un total de set anys de presó per als tres processats que haurien agredit als agents dels Mossos d'Esquadra. D'aquests set anys, tres corresponen al delicte de desordres públics, dos són pel d'atemptat contra els agents i finalment dos anys més són pel delicte de lesions. A més a més, reclama que paguin una multa per un delicte de lesions lleus i una indemnització de 455 per a dos dels agents i de 245 per al tercer.

Als altres sis processats, que els acusa només pel delicte de desordres públics, els demana un condemna a tres anys de presó.

Inicialment hi havia una vista per intentar una conformitat programada pel proper 18 de de febrer al jutjat penal número1 de Manresa. Finalment, però, aquesta vista ha quedat ajornada pel 27 d'abril ja que segons la defensa dels acusats faltava una prova forense i el jutge ha decidit posposar-la. De totes formes, la defensa dels acusats rebutja la possibilitat d'arribar a un acord amb les acusacions en la vista de conformitat. Asseguren que no reconeixen els fets que s'atribueixen als seus patrocinats i també afegeixen que «no acceptarem les rebaixes de presó a canvi de declarar-nos culpables, la dissidència política no és cap delicte».

En aquest sentit, fonts de la defensa asseguren que l'única sentència que acaten per aquest cas «és l'absolució».