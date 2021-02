Arxiven la causa contra una immobiliària de Manresa per haver estafat comunitats de veïns per la mort de l'administrador

La mort de l'administrador de la immobiliària CIFA de Manresa, investigat per una dotzena d'estafes a comunitats de veïns, ha obligat a arxivar el cas. Segons ha confirmat l'ACN, l'administrador va morir a finals de novembre, però fins a aquesta setmana no s'ha començat a notificar a les comunitats de veïns. Malgrat que només una dotzena van denunciar els fets, la plataforma que s'havia creat per agrupar els casos té constància que les estafes podrien arribar a la trentena. Ara, als afectats, només els queda recorre a la via civil. Algunes de les comunitats, com ara la que presideix Maria Dolors Cots, al número 20 del carrer Alfons XII, ja han decidit que desisteixen.

"Planxada". Així és com diu que es va quedar la Maria Dolors Cots, presidenta de la comunitat de veïns del número 20 del carrer Alfons XII de Manresa, quan va saber, aquest dijous, que l'administrador havia mort. Ho va saber a través de la plataforma d'afectats, després que una de les comunitats de veïns fos notificada. A ells, a hores d'ara, encara no els hi han dit res. Estaven convocats per a una vista als jutjats el proper 25 de març.

"Et sents indefensa perquè saps que no podràs fer res més i amb la constitució de la plataforma, sabent que érem molts, pensàvem que com a mínim recuperaríem alguna cosa", assegura Cots.

El responsable de la immobiliària podria haver estafat a una trentena de comunitat, una dotzena de les quals ho van dur als jutjats. Després que s'hagi rebut la notificació de la defunció i segons han confirmat fonts judicials, les causes han quedat arxivades.

En el cas de la comunitat de l'Alfons XII, explica Cots, l'estafa supera els 8.000 euros. "No sabem exactament quan perquè els llibres no ens els van donar", explica. En constatar que ara, si volen seguir endavant hauran d'optar per causes civils i, per tant, exigir les responsabilitats als seus hereus, opten per deixar-ho córrer. "Hauríem de fer una nova declaració, més diners i, sabem que té moltes causes obertes, algunes estatals", explica Cots, tot afegint que "pel que podríem arribar a rebre no ens compensa".

"Es mor i en surt impune"

L'estafa que van patir els pares del Manel Mas ha estat l'única que ha estat jutjada i resolta. L'abril de 2019, el matrimoni va denunciar la immobiliària després de pagar 20.000 euros de fiança per un pis que no van arribar a tenir mai. L'administrador s'excusava dient que era el propietari de l'immoble que no volia marxar. El jutge va acabar donant la raó al matrimoni i, per tant, els hi havia d'abonar els diners estafats. El pagament es va fraccionar i van cobrar dues quotes, l'any 2019. Després res de res.

La filla del finat, explica Mas, els hi va comunicar la mort al desembre. "No m'ho vaig creure, pensava que era una estratègia perquè feia mesos que havien desaparegut", explica, tot lamentant que, malgrat que hagi mort, "n'ha acabat sortint impune".

Entén perfectament que moltes comunitats llencin la tovallola. En el seu cas, però, no ho faran encara. Assegura que la dona, hereva del finat, havia participat en les estafes. "Signaven com a societat, però hi ha transferències a nom seu", diu. Per aquesta raó, a través del seu advocat, exigiran que s'embarguin les possessions quan es tramiti l'herència.

Estafes que superarien els 50.000 euros

A hores d'ara la mateixa plataforma d'afectats desconeix quants diners hauria haver pogut estafar l'administrador perquè moltes comunitats de veïns no van arribar a denunciar els fets. En tot cas, però, assenyalen que superarien els 50.000 euros.