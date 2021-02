Declaren prescrit l'assassinat d'una jove fa 40 anys a Sant Salvador

Jardí de la casa on es va trobar el cadàver de la jove

L'assassinat d'una jove de 24 anys embarassada que va tenir lloc ara fa 40 anys a Sant Salvador de Guardiola quedarà finalment impune. L'Audiència de Barcelona ha acceptat el recurs que va presentar la defensa de l'acusa, Manuel Macarro en contra de la celebració del judici l'hauria portat al banc dels acusats.

Els fets ara ja prescrits es remunten al 1981 tot i que el cadàver de la dona, Carmen Fraile, no es va trobar fins 18 anys més tard, el 1999 al jardí d'una casa de la urbanització Ca l'Esteve. Des de llavors, encara van haver de passar 19 anys més fins que es van poder identificar les restes de la dona. Va ser el 2018 quan la família la desapareguda va presentar una denúncia per la seva desaparició. Arran de la denúncia es van prendre mostres d'ADN als familiars i l'alarma va saltar a la comissaria de Manresa, ja que van coincidir amb les mostres de les restes trobades el 1999 a Ca l'Esteve. A partir d'aquí es va reprendre la investigació i les pistes van portar cap a Manuel Macarro, que fins ara ha estat l'únic acusat per aquest cas.

Segons la resolució del jutjat d'instrucció 4 de Manresa, que deixava l'home a un pas del judici, ell i la víctima haurien passat uns dies a la casa on finalment hauria matat i enterrat la dona que estava embarassa.

Ara tots aquests fets quedaran per demostrar ja que els magistrats que han decretat l'arxiu del cas recorden que, els delictes que tinguin assignada una pena de quinze o més anys, prescriuen al cap de vint anys. En aquest cas, exposen els magistrats, els fets investigats podrien ser constituïts de diversos delictes. El més greu seria el d'homicidi –castigat amb penes de presó de 10 a 15 anys- o el d'assassinat –castigat amb una pena de presó de 15 a 25 anys-.

Segons l'article 132 del Codi Penal, «el termini de prescripció es computa des del dia en què s'hagi comès la infracció punible». L'informe forense, diu la resolució, situa la mort de la dona entre el 1984 i el 1994, sent la primera la «més probable». De totes formes, assegura que ni que la mort de la jove s'hagués produït el 1994, el delicte ja ha prescrit perquè el 19 de desembre del 2018, quan es dictar la primera resolució per processar l'acusat, ja havien passat 20 anys.