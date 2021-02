Una fuita de gas a Solsona obliga a evacuar 13 veïns i confinar-ne tres més

Un total de 13 persones han estat evacuades i tres més han estat confinades per una fuita de gas a Solsona. Els fets han passat cap a 2/4 de 4 de la tarda d'aquest divendres, quan uns operaris que treballaven a la zona van foradar accidentalment una canonada de gas. L'accident s'ha produït a l'alçada dels números 109-111 de la carretera de Manresa, a tocar de l'avinguda Sant Bartomeu.

Arran d'aquesta fuita s'han evacuat diverses cases de la zona i on hi havia 11 adults 2 menors. D'altra banda, en dos habitatges, s'ha optat per confinar les tres persones que hi havia dins, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Un cop s'ha confirmat s'ha controlat la fuita i s'ha comprovat que el gas que havia sortit de la canonada s'havia esvaït, passat un quart de sis, els veïns han pogut tornar als seus habitatges.