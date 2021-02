Mor una persona en l'incendi d'una casa a Vilallobent

Una persona ha mort en l'incendi d'una casa a Vilallobent, a Puigcerdà (Cerdanya), segons han informat els Bombers. El cos d'emergències va rebre un avís a les 00.12 hores d'aquest divendres per un incendi en una casa de planta baixa i un pis, al número 1 del carrer Major de Vilallobent. A l'arribada, el foc estava totalment desenvolupat i afectava a la planta baixa de la casa. Els Bombers van rescatar dues persones de l'interior. Una d'elles es trobava en una de les habitacions, se la va evacuar a l'exterior per la façana però el sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van confirmar finalment la seva mort. L'altra persona ha estat traslladada menys greu a l'Hospital de la Cerdanya.

L'incendi ha cremat totalment la planta baixa i parcialment el primer pis, a l'interior del qual no hi havia ningú. Després d'apagar les flames s'han revisat els punts calents, s'ha ventilat i s'ha precintat l'immoble a l'espera que, aquest matí, l'arquitecte municipal faci valoració dels danys estructurals. S'ha certificat també que la casa del costat no ha quedat afectada.

Els Bombers han desplaçat set dotacions, el SEM dues ambulàncies, els Mossos tres patrulles i també efectius de la Policia Local. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i de les diligències judicials.