Rescaten un home que ha caigut mentre feia espeologia a Montserrat

Els bombers treballaven aquest dissabte al matí en el rescat d'un home que ha caigut mentre feia espeologia al barranc dels Pouetons, al Bruc. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, l'home ha caigut a uns 25 metres de fondària i ha patit un neumotórax. Per al rescat s'han mobilitzat els bombers i el SEM, amb dos helicòpters i passades les 12 del migdia encara s'estaven fent les tasques de rescat I extracció de l'home de per tal de portar-lo fins a l'helicòpter que l'espera a les piscines municipals de Collbató per traslladar-lo a un hospital.