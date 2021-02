S'incendia una xemeneia a Berga

Un incendi ha afectat la xemeneia del número 50 del carrer Santa Eulàlia de Berga. Es tracta d'un bloc de quatre plantes i segons han informat el Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís a les 9:30h d'aquest dissabte. Els efectius hi han treballat durant una hora per remullar la zona afectada pel foc i per ventilar completament l'immoble.