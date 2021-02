Envesteixen un patinet a la carretera de Cardona de Manresa

Un cotxe ha envestit un patinet aquest dilluns al migdia a la carretera de Cardona de Manresa, a l'alçada de la cantonada amb el carrer Pompeu Fabra i l'Era Esquerra. El conductor del patinet ha resultat ferit menys greu.

Al llarg de tot el matí, i també quan ha tingut lloc l'accident, els semàfors en aquest punt no funcionaven i hi havia la Policia Local regulant el trànsit mentre els operaris estaven fent les tasques de reparació. Segons alguns testimonis, l'accident s'ha produït quan una conductora, procedent del carrer de l'Era Esquerra, no hauria vist les indicacions dels agents i ha impactat contra el patinet que circulava per la carretera de Cardona.

El conductor del patinet ha estat atès al mateix lloc dels fets i traslladat pel SEM a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa en estat menys greu, segons fonts del mateix SEM.