Condemnen a mig any de presó els lladres del Crist de la Pietat de Berga

Tres joves van acceptar ahir una condemna a mig any de presó per haver robat el Crist de la capella de la Pietat de Berga, ara fa poc més d'un any i mig. Aquesta pena és fruït d'un acord al qual els tres acusats havien arribar prèviament amb la fiscalia i que ahir va ser validat davant la jutgessa del jutjat penal 2 de Manresa.

En la vista de conformitat, que va tenir lloc ahir al migdia i que va evitar la celebració d'un judici, els tres joves van reconèixer els fets i van acceptar els sis mesos de presó. Tot i això, els ara ja condemnats -que no tenien antecedents penals- evitaran la seva entrada en un centre penitenciari sempre i quan no delinqueixin en els propers dos anys.

La sostracció de la talla ha estat qualificat com un delicte de furt i la pena imposada és la mínima prevista pel codi penal.

A més a més, com a atenuant en la seva condemna s'ha tingut en compte que el joves van reconèixer el delicte i que van reparar el dany ja que van retornar la imatge quan feia uns dos mesos del robatori i sense que aquesta patís danys.

El furt del Crist de la capella de la Pietat de Berga es remunta al 24 de juny del 2019, just l'endemà del darrer dia de la Patum d'aquell any. Aquell dia al matí, quatre joves -un no va ser jutjat ahir-, dos nois i dues noies, van entrar a l'edifici religiós del centre de la ciutat i es van emportar el Crist de fusta i també un dels ciris que hi havia.

Quan feia gairebé dos mesos del robatori, a mitjans d'agost, la investigació estava encallada i els Mossos d'Esquadra van decidir difondre un vídeo gravat per una càmera seguretat que hi havia a la mateixa capella.

En aquesta gravació es veia com els quatre joves accedien a l'interior de la capella i un d'ells es dirigia directament a la talla, situada darrera l'altar, l'agafava i menys d'un minut després tots quatre tornaven a sortir.

Pocs dies després de la difusió del vídeo, tres dels quatre joves s'entregaven a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vilafranca del Penedès. Al lliurar-se, els joves també van retornar la imatge i el ciri sostrets.

Finalment, el 21 d'agost del mateix any, els Mossos d'Esquadra van retornar la talla als responsables de la capella que la van tornar a posar a l'emplaçament on es trobava abans del furt, els braços de la verge que hi ha darrera de l'altar.

La talla data de mitjans del segle XIX, aproximadament de l'any 1840. Segons van explicar després del robatori experts en imatgeria el valor de la peça aproximadament pot ser del voltant de 4.000 euros ja que es tracta d'un tipus de peces que són molt buscades pels col·leccionistes.

A més a més, més enllà del seu valor econòmic, el Crist de la Pietat té un valor sentimental incalculable per a bona part del veïnat de la zona.

De fet, la seva desaparició va causar un important rebombori i un cop recuperada els responsables de la capella també va anunciar que buscarien la fórmula per tal d'incrementar la seguretat de l'espai per evitar que en el futur es pogués repetir una acció similar.