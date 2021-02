A judici per apropiar-se de 12.000 euros del fons de pensions d'un bagenc

L'Audiència de Barcelona jutjarà dilluns que ve un corredor d'assegurances acusat d'estafar més uns 12.000 euros a un client bagenc.

Els fets es remunten a principi del 2013 quan el bagenc va dirigir-se a l'acusat per fer un canvi en la pòlissa del seu fons de pensions, on hi tenia 12.220,49 euros. Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, aleshores, l'acusat, «guiat per un ànim d'enriquiment il·lícit» va posar la signatura de la víctima en un rebut bancari per tal d'ingressar els diners en un compte de la seva empresa mercantil. En total hi va ingressar 11.708,48 euros.

El ministeri públic considera els fets com un delicte de falsedat en document mercantil i un d'estafa agreujada en concurs medial i demana un condemna a un total de quatre anys i mig de presó.

També demana que se'l condemni a una multa de 4.380 euros, a raó de 12 euros diaris durant un any i que retorni 11.708,48 euros a la víctima. Si ell no ho fa, n'ha de respondre subsidiàriament la seva empresa.