Manresa posa en marxa quatre radars informatius

Amb l'objectiu de reduir els atropellaments i sensibilitzar respecte de la velocitat dels vehicles i garantir una major seguretat als passos de vianants, la regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa ha posat en funcionament quatre radars pedagògics a diferents punts de la ciutat.

Concretament es troben situats a la carretera del Pont de Vilomara a la cantonada amb el carrer Trieta, en sentit ascendent, a l'avinguda de les Bases de Manresa amb el carrer Cintaires en direcció cap a la plaça de la Creu, l'avinguda dels Dolors la contandonada amb el carrer Estanislau Cases i la carretera del Pont de Vilomara, entre els carrers de Domènec i Muntaner i el carrer de Sant Joan de Déu, en aquest cas en sentit cap al centre de la ciutat.

Aquests radars no tenen funcionalitat sancionadora sinó que pretenen sensibilitzar als conductors de la velocitat a la qual realment circulen de forma que la puguin adaptar a l'establerta per a la via. El radar informa de la velocitat dels vehicles i si aquesta és l'adequada apareix a la pantalla en color verd i seguidament amb una emoticona amb una cara somrient. Per contra, si la velocitat és superior a la permesa, la informació lluminosa de la velocitat és de color vermell seguida amb una cara de tristesa.

Aquesta actuació forma part del projecte «Manresa a Pas Segur», presentat pel Montepio de Conductors de Manresa-Berga i que va ser seleccionat per la ciutadania dins els Pressupostos Participatius 2019.

Cal recordar que dins aquest mateix projecte, només fa uns dies l'Ajuntament ha instal·lat, per primera vegada a la ciutat, un pas de vianants intel·ligent al carrer Francesc Moragas, a la cruïlla amb el carrer del Cós. En aquest pas de vianants s'han col·locat uns senyals verticals i balises de led en el paviment il·luminats amb ambre intermitent que es posen en vermell quan detecten vianants mitjançant sensors de presència.

Pròximament, és previst completar l'actuació instal·lant un nou pas de vianants intel·ligent a l'accés a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

A part d'aquests quatre radars que ara ha instal·lat l'ajuntament, la Policia Local de Manresa compta amb un radar portàtil que instal·la de forma itinerant a diferents punts de la ciutat. En el cas d'aquest radar si que se sanciona els vehicles que superen el límit de velocitat permès per la via on circulen. L'any passat, segons dades del mateix consistori es van posar 702 sancions, una xifra que suposa el 5,23% dels 13.267 conductors que va controlar el dispositiu.